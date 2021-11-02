AKP'li Bülent Turan: Din hizmeti verilirken hiçbir kişi adı geçmesin diyen bizzat Atatürk

02 Kasım 2021 Salı, 17:38

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen AKP'li Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nun sayısız defa konuşmasında "Bu son seçiminiz, gidiyorsunuz" dediğini anlatıp "Bu millete iktidarda hizmet etmek kadar, muhalefette hizmet de azizdir, mübarektir. Hiçbirimiz iktidar olarak doğmadık. Tabii ki milletin kararı baş göz üstünedir. Ancak ortada bir gerçek var." ifadelerini kullandı.

Turan, "yaz döneminde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde, bu milletin geleceğini Cumhur İttifakı'ndan başka göğüsleyecek bir ekip olmadığını" gördüklerini belirtti.

"CHP ASLA İKTİDAR YÜZÜ GÖRMEYECEK"

Kılıçdaroğlu'nun her seçim öncesinde "İktidar gidiyor, ben geliyorum" dediğine dikkati çeken Turan, "Ancak bir insan 11 kez seçim kaybeder de aynı ifadeyi kullanırsa, biz buna yazık deriz. Kaldı ki tüm anketler, CHP'nin oyunun bir puan dahi artmadığını göstermekte. Hatta daha ötesi kerhen yüzde 25 oy aldığı tüm siyasal bilimcilerin ifadesi." değerlendirmesinde bulundu.

"CHP'ye kerhen oy veren seçmen var." diyen Turan, "Bu millet, tezkereye 'hayır' diyene 'evet' der mi? Bu millet, 'PYD komşumuz olsun' diyene 'evet' der mi? Bu millet, Mavi Vatan, Kuzey Kıbrıs, Karabağ dendiğinde yüreği atarken, bunlara yan bakan, ithamda bulunanlara 'evet' der mi? O yüzden göreceksiniz, daha çok uzun yıllar bu ülkede sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin asla iktidar yüzü göremeyeceğine hep beraber şahit olacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan tezkereyle ilgili gelen eleştirilere cevap vermesini beklediklerini dile getiren Turan, "Tezkere, bu milletin güvenliği, askerimizin kararlılığı için çok özel bir adımdı. Tezkerede aslında Cumhur İttifakı'nın başka bir partinin oyuna ihtiyacı yoktu. Sayısal olarak bir ihtiyacımız yok ama isterdik ki; bu ülkenin iktidardan sonraki en büyük partisi tezkereye, bu milletin kalbinin olduğu yere 'evet' diyerek milletin yanında yer alsın." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN YENİ ÜS KURMA FAALİYETLERİ

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Turan, ABD'nin Dedeağaç'ta üs kurma faaliyetlerini hızlandırdığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine şunları söyledi:



"ABD'nin Suriye, en son bahsettiğiniz yer başta olmak üzere birçok yerde benzer adımları, tüm dünyanın barışına hizmet etmediği aşikardır. Biz, güçlü olmaktan başka yol bilmiyoruz. Biz, dostlarımızı etrafımızı artırmaktan, barışmaktan başka yol bilmiyoruz. Biz, Türkiye'nin tarihten gelen hatırasını ayakta tutmaktan başka yol bilmiyoruz. Biz, Türkiye'ye yan bakan kim varsa gereğini yapmakla ilgili Türkiye'yi üzen, kıran kim varsa Türkiye bu konuda milli egemenliğini sonuna kadar kullanmakla ilgili kararlılığını bir daha söylemiş oluyoruz. Ümit ediyorum hiçbir ülke yanlış yapmaz. Ümit ediyorum tüm bu yaşananlardan ders alırlar. Yemen'in, Suriye'nin, bütün ülkelerin etrafına baktığımızda ortaya çıkan tablonun, en son Afganistan örneği, maalesef tüm insanlık için bir dramdır. Bu dramın başka yerlerde yaşanmaması en büyük temennimizdir."

"ADI GEÇMESİN DİYEN ATATÜRK"

Bülent Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Ekim'de camilerde okuttuğu hutbede Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmamasına ilişkin ise "Açıklamalarında Atatürk'ün ismini geçiriyor, anlatıyor. Kaldı ki; cumhuriyetin olduğu yerde Atatürk olmaz mı Allah aşkına?" dedi.

Bu konuyu araştırdığını anlatan Turan, şunları söyledi:



"Diyanet İşleri Başkanlığının bizzat Atatürk'ün imzasıyla yürürlükte olan bir kararnamesi var. Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Atatürk kendi imzasıyla 'Hutbelerde isim zikretmeyin' talimatı var. Bu bir vizyon, bu bir kıymet. Bunu, CHP'nin anlamasının imkanı yok. O hutbede, o camide din hizmeti verilirken hiçbir siyasi, hiçbir lider, hiçbir kişi adı geçmesin diyen bizzat Atatürk'ün kendisi. Bu çok kıymetli bir vizyon, bu çok kıymetli bir yaklaşım. Aslında aradaki vizyon farkını ortaya koyan bir belge. Kendi imzasıyla 'Adım geçmesin' diyen bir lider ama polemikten başka hiçbir şey yapmayan başka bir lider. O yüzden bu tartışmayı doğru bulmuyorum."



