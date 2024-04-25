AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AYM törenine giderken saçlarını taraması dikkat çekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Anayasa Mahkemesi'nin 62'nci kuruluş yıl dönümü ile yeni üye Prof. Dr. Ömer Çınar'ın ant içme törenine katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 18:23
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AYM törenine giderken saçlarını taraması dikkat çekti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 62'nci yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende Prof. Dr. Ömer Çınar’ın ant içme merasimine katıldı.

Tören öncesinde, Erdoğan’ın korumasından aldığı tarakla saçlarını düzeltmesi sosyal medyada günem oldu.


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