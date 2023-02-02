Erdoğan’ın Genel Kurul’a katılmayan milletvekillerini ‘azarlaması’ da çare olmadı: Yeter sayı bulunamadı

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 05:35

TBMM Genel Kurulu’nun önceki günkü görüşmelerinin “toplantı yeter sayısı bulunamadığı” için kapatılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kızdırdı.

Meclis Genel Kurulu, önceki gün “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşülmesi için Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. HDP grubunun istemi üzerine yoklama yapıldı ve yeterli sayı bulunamadı. Bunun üzerine de Akar, Genel Kurul’u kapattı. Toplantıya, 68 AKP’li milletvekilinin “mazeretsiz katılmadığı” öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün partisinin grup toplantısında bu duruma değindi.

AKP Grubu’nun Genel Kurul’a katılmada “sıkıntı yarattığını” öğrendiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"PARANIZI MİLLET VERİYOR"

“Bu, beni ciddi manada üzdü. Bu millet kendi kasasından, kesesinden maaş veriyor ve bu maaşla beraber milletvekili arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama Genel Kurul’da eğer yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Çünkü bu, sıradan bir olay değil. Eğer hakkıyla görevini yerine getirmiyorsan bu millet sana hakkını helal etmez. Bunu böyle bilin.”

"KIL PAYI" AÇILDI

Erdoğan, partisinin vekillerine “Aldığınız maaşlar haram” çıkışı da vekillerin genel kurula katılmasına yeterli olmadı. Meclis’te dün aynı tablo yaşandı. Genel Kurul’daki “toplantı yeter sayısı” oylamasının ilk turunda “çoğunluk” sağlanamadı. İkinci tur oylamada Genel Kurul, “210 milletvekilinin oyuyla, kıl payı” açıldı.



"TOPLAMA ACZİYETİ"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın sözlerine sosyal medyadan karşılık verdi. Davutoğlu, “Erdoğan, ehliyet ve şahsiyet sahibi kadrolardan toplanamayan milletvekili grubuna kadar düşmüşsün. Kendi grubunu toplamakta bile acziyet gösteren bir genel başkan, altı liderin ekipleriyle birlikte sergiledikleri ortak çalışma kültürünü ve disiplinini anlayamaz” ifadelerini kullandı.

ÇANKAYA KÖŞKÜ’NÜ HATIRLADI

Erdoğan, 6’lı masanın açıkladığı “Ortak Politikalar Metnine”, “Ne yapmışlar bir bakalım” dediklerini aktardı. Erdoğan, “Bakmaz olaydık. Bu partilere umut bağlayanlar adına üzüldük” yorumunu yaptı. “Cumhurbaşkanlığı’nın Çankaya Köşkü’ne taşınması” vaadi için de “seçimlerde yayını Çankaya Köşkü’nde yapacağını” belirtti. Kılıçdaroğlu’nun “‘Bay Kemal’ ifadesini sloganı haline getirdiğini” de söyleyen Erdoğan, “Yeni sloganını da vereyim: Bay bay Kemal” ifadesini kullandı.

“Bay Bay Kemal” ifadesine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Ey beşli çeteler, hani bir şarkı vardı” ifadesi eşliğinde Organize İşler Filmi’nden bir video paylaştı. Videoda, Everly Brothers’ın “Bye Bye Love” şarkısı yer aldı.

MECLİS’TE POLİSE ‘KÜFÜR’

Erdoğan, Meclis’ten ayrılırken AKP Milletvekili Hasan Çilez’in seçmenleriyle Meclis polisi arasında gerginlik yaşandı. Seçmenler, polise küfretti. Özür dileyen iki kişi serbest bırakıldı.