AKP'li Derepazarı Belediyesi, personel giderlerini karşılayamadığı gerekçesiyle 20 işçiyi ücretsiz izne çıkardı

Yayınlanma: 01.06.2024 - 19:42

Güncelleme: 01.06.2024 - 19:43

31 Mart seçimlerinde Büyük Birlik Partisi'nden AKP'ye geçen Derepazarı Belediyesi’nde çalışan işçilerin bir kısmı ücretsiz izne çıkarıldı.

AKP'li Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, devraldıkları belediyenin borç içerisinde olduğunu, personel giderlerini dahi karşılayamadıklarını öne sürerek, 20 işçiye 6 ay süre ile ücretsiz izin verdi.

"PERSONEL GİDERLERİNİN YÜZDE 30’UNU BİLE KARŞILAYAMIYORUZ"

Belediye Başkanı Şaban Kalça tarafından işçilere gönderilen tebligatta şu ifadeler yer aldı:

"31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Belediye Başkalığı görevine geldikten sonra Belediyemizin gelir ve gider durumunu incelediğimizde geçmiş dönem Belediye Başkanımızın Belediyemizi İller Bankası A.Ş.’ye borçlanma, bir bankadan kredi çekme, piyasada borcu olan, makine parkında bulunan araçların tamamına yakınına önemli derecede masrafı olan bir belediye devralmış bulunmaktayız. Belediyemizin gelirlerine bakıldığında İller Bankası A.Ş. ve mahalli gelir olarak belediyemizin kasasına giren tutarın hiçbir yatırım yapmazsak bile personel giderlerinin yüzde 30’unu bile karşılamadığı görülmüştür. Meclis üyelerimiz ile birlikte yaptığımız istişareler sonucunda böyle bir tablo ile karşı karşıya kaldığımızı bunun altından nasıl kalkılacağı yönünde fikir birliği elde edilerek, Derepazarı Belediyesi Personel Limited Şirketi adı altında belediyemizde çalışan 37 işçimizden bir kısmının 6 ay süreliğine ücretsiz izine ayrılmalarına ve 6 ay sonra tekrar işe alınmaları noktasında fikir birliğine varılmıştır. Böylece işletme gereklerinden kaynaklanan finans darlığı nedeniyle 01.06.2024- 30.11.2024 tarihleri arasında tarafınıza 6 aylık ücretsiz izin verilmiştir. 01.12.2024 tarihinde işbaşı yapılacaktır."