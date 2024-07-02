AKP'li eski başkan sokak ortasında öldürüldü

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ANKA
Yayınlanma: 02.07.2024 - 18:01
AKP'li eski başkan sokak ortasında öldürüldü
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Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen olayda Tunca beldesinin AKP'li eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz uğradığı silahlı saldırı sonrasında ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan Aytemiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde Naci Aytemiz'in vücuduna beş kurşun isabet ettiği belirlendi.


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