AKP'li eski başkan sokak ortasında öldürüldü
Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen olayda Tunca beldesinin AKP'li eski Belediye Başkanı Ahmet Naci Aytemiz uğradığı silahlı saldırı sonrasında ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan Aytemiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerinde yapılan incelemelerde Naci Aytemiz'in vücuduna beş kurşun isabet ettiği belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Edebe, adaba ve inanca uygun giyinin'
- Sinan Ateş davasında 2'nci celse sona erdi
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İşte memur ve emekliyi bekleyen zam oranı
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması
- Dolandırıcılıkta yapay zekâ dönemi başladı!
- Ankara'yı karıştıran 'Soylu' iddiası
- Mehmet Özhaseki istifa etti