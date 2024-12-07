AKP’li eski başkanın imzaladığı protokol iptal: Yönetimi CHP aldı, yandaş firmanın protokolü feshedildi

Yayınlanma: 07.12.2024 - 17:14

Güncelleme: 07.12.2024 - 17:14

Çekmeköy Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında, önceki yönetim zamanında yapılan “Sponsorluk Sözleşmesinin” feshi için hazırlanan teklifi görüştü.

Kurulduğu 2009 yılından beri Çekmeköy Belediyesinin, 3 dönem belediye başkanlığını yapan Ahmet Poyraz, mart 2024’te yapılan son seçimde de aday olmuş ancak seçimi, CHP’li aday Orhan Çerkez kazanmıştı.

Eski başkan Poyraz seçimden iki buçuk ay önce, 16 Ocak 2024 tarihinde AS Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile bir protokol imzalamıştı.

Kısaca elektronik ödeme yapmayı kapsayan “Çekmeköy Kart” ile ilgili protokol yapılabilmesi için, Belediye Meclisi’nden yetki alınmıştı.

CHP’li yeni yönetim söz konusu protokolün dayanağı olan Meclis kararının iptal edilebilmesi için Meclisten yeniden yetki alması gerekiyordu.

“YETKİDE PARALELLİK İLKESİ”

Protokolün iptali için hazırlanan teklifte şöyle denildi:

“İlgi meclis kararı kapsamında; Çekmeköy Belediye Başkanlığı ile AS Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. arasında Belediye Başkanı tarafından 16.01.2024 tarihinde üç yıl süre ile protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında anılan iş ve işlemlerin Çekmeköy Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmesi planlandığından bahse konu protokolün fesih edilmesi adına yetki alma zarureti hasıl olmuştur.

Bu bağlamda; ‘Yetkide paralellik ilkesi’ uyarınca yürürlükteki mevzuat hükümlerinde aksine bir düzenleme bulunmadıkça, bir idari işlemi yapmaya yetkili olan makamın, o işlemin ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya geri alınmasında da yetkili olarak kabul edildiğinden, ‘Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak’ kapsamında sözleşme yapma yetkisi, ilgi Meclis Kararı ile alındığından, ‘Yetkide paralellik ilkesi’ doğrultusunda; ilgi Meclis Kararının kaldırılması ve gereği akdedilen 16.01.2024 tarihli protokolün fesih yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi hususlarının uygun bulunması halinde karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim."

Söz konusu teklif Mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

ŞİRKETİN SAHİBİ AKP’Lİ ESKİ MECLİS ÜYESİ

AKP’li eski yönetimin protokol yaptığı AS Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Haluk Sert aynı zamanda eski bir AKP’li.

İTÜ İnşaat Fakültesi mezunu olan Sert, As Yatırım inşaat firmasıyla biliniyor. Söz konusu As ödeme firmasını 2020 yılında kuran Sert, 2002 yılında AKP Eminönü ilçe teşkilatında görev aldı.

2009’da AKP’den Ataşehir Belediye Meclis üyesi seçilen Sert, imar ve şehircilik komisyonlarında da görev almıştı.