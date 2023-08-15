AKP'li ilçe başkanları görevlerinden 'aflarını' istiyor!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 17:58

Güncelleme: 15.08.2023 - 17:58

AKP Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Açıklama sonrası bir sosyal medya paylaşımı da yapan Ciner, şu ifadeleri kullandı:

"14 Aralık 2018 yılından beri yaklaşık 5 senedir büyük bir gurur ve şerefle yürüttüğüm Ak Parti İlçe başkanlığı görevimi bu gün itibariyle tamamlamış bulunuyorum. Şahsıma bu görevi layık gören ve Gazi ilçemize hizmet etme fırsatı veren; Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkez teşkilat başkanlığımız olmak üzere, mevcut ve önceden beraber çalıştığım il başkanlarıma, millet vekillerimize, il yönetim-yürütme kurulu üyelerimize, ilçe koordinatörlerime, bu kutlu vazifede bana yoldaşlık eden ana kademe yönetim kurulu üyelerime, kadın ve gençlik kolları başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine, belediye başkanıma, meclis üyelerimize, köy-mahalle başkanlarıma ve yönetim kurullarına, AK Parti ailemizin her bir üyesine, ayrıca bu kutlu ama zahmetli vazifede bana katlanan, çocuklarıma hem annelik hem babalık yapan kıymetli aileme şükranlarımı sunuyorum.”

BİR İSTİFA DAHA!

AKP Serinhisar İlçe Başkanı Cemal Kobaş da, ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Başkan Cemal Kobaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda şunları söyledi:

"Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zenginlik olarak gören partimiz, ülkemizin her bir köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içesinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Serinhisar İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliğiyle aldığımız karar sonucunda istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük bir gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İl Başkanımız Yücel Güngör ve tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Tüm AK Parti ailesine ve ilçe halkımıza saygılarımla."

Kobaş’ın istifasını genel seçimler öncesi verdiği ve ilk istifasının kabul edilmediği öğrenilirken, yeni ilçe başkanı genel merkez tarafından yapılacak olan temayül yoklamasıyla önümüzdeki günler içinde atanacak.



Dün de AKP Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul’un ’affını isteyerek’ görevinden istifa etmişti.