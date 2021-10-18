AKP'li Kandemir açıkladı: Tebdil-i kıyafet ekiplerimiz vatandaşlarımız arasında dolaşıyor

18 Ekim 2021 Pazartesi, 15:21

AKP Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, AKP Genel Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dağ, 1-2 haftadır muhalefet partileri tarafından 'siyasi cinayetler' konusunun gündeme getirildiğini belirterek, "Yine CHP Genel Başkanı tarafından memur ve bürokratlara tehditler ortaya konuldu. Bu tamamen önümüzdeki süreçte siyasi ortamı germeye dönük bir hamledir. Böyle bir düşünceyi kabul etmemiz mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da avukatları vasıtasıyla yargıya başvurdu. CHP Genel Başkanının somut birtakım düşünce ve fikirleri varsa onları kamuyla mutlaka paylaşması gerekir. Sorumlu siyasetçilik bunu gerektirir. Ama ülkeye dair bir takım hayaller, heyecanlar paylaşamadığınız zaman ve milletin o heyecanına iştirak edemediğiniz zaman, sürekli kendi içinde döngü oluşturan bir takım siyaset üretme noktasına gidersiniz. CHP'de de böyle bir süreç görüyoruz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA YASASI: HALEN MUTFAKTA

AKP'li Dağ, sosyal medya platformlarıyla ilgili bir düzenlemelerinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bizim çalışma yaptığımız konu bir süredir ısrarla Türkiye siyasetinde yalan ve dezenformasyon ile yalan ve dezenformasyon üzerinden bir algı oluşturma düşüncesi. Bu sadece siyasette değil, aslında toplumun başkaca kesimlerinde, spor camiasında da sanat camiasında da yaşanan bir hadise haline gelmiş vaziyette. Biz bu anlamda yalan ve dezenformasyonu bu mecrada ve diğer mecralarda ortadan kaldırmak, imkanlar ölçüsünde azaltmak noktasında bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışma halen bir mutfak çalışması şeklinde. Meclis'e şu anda daha gelmiş değil, mutfak çalışması bittikten sonra belli bir noktaya gelince, yine ete kemiğe bürününce bunu zaten sizlerle ve diğer siyasi partilerle mutlaka paylaşırız" diye konuştu.

Muhalefetin erken seçim konusundaki çağrılarının azaldığını belirten Dağ, "Muhalefet kendi içindeki farklılıkları, kavgaları, çekişmeleri ortadan kaldırmak için ve uzun bir süre bunu yürüyemeyeceği için ısrarlı bir şekilde böyle bir çağrısı var. Bu çağrısının gerçekleşmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"TEBDİL-İ KIYAFET EKİPLERİMİZDEN GELEN BİLGİLERİ AKTARIYORUZ"

Kandemir, "milletin sıkıntılarının da farkında olduklarını" belirterek, "Bu sıkıntıları genel başkana aktarmak AK Parti teşkilatlarının görevidir. Biz gerek teşkilatlarımız üzerinden, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımız arasında dolaşan tebdil-i kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve Genel Başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız. Tüm dünyanın içinden geçtiği buhranlı bir dönemi geride bırakıyoruz. Tabii pandemi ve pandeminin getirdiği ekonomik zorluklar ve sıkıntılar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada hissedildi. Ama Türkiye pandemiyi en iyi yöneten dünyadaki ülkelerden bir tanesi oldu" diye konuştu.

Kandemir ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Ekim'de Eskişehir'de, 6 Kasım'da İzmir'de ardından da Batman ve Siirt'te gençlerle bir araya geleceğini söyledi.



