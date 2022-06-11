AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'nde ihale vekil adayına gitti

11 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi geçen 5 Nisan’da “Karayolu işleri yaptırılacaktır” başlığı ile “stabilize ve mıcır temini, nakli ve serilmesi” için ihaleye çıktı.

38 milyon 600 bin lira yaklaşık maliyet belirlenen ihale, 27 Nisan’da yapıldı. Altısı geçerli yedi teklifin olduğu ihale, 27 milyon 326 bin liraya sonuçlandı. Kazanan ise Darbazlar Madencilik ve Nakliyat adlı şirket oldu. 2006’da 5 milyon lira sermaye ile kurulan şirketin ortakları ise dikkat çekti.

Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre, şirketin ortaklarından biri Zerrin Özel. “Aile şirketi” olduğu belirtilen şirkette 2007’de ortak olan ve bu tarihten itibaren üst düzey yöneticilik yapan Özel, aynı zamanda AKP Konya İl Başkanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu. 24 Haziran 2018’deki seçimlerde AKP’nin 13’üncü sıradan milletvekili adayı olan Özel, seçilemedi.