AKP'li meclis üyeleri istifa etti: "Bu kararı almak zorunda bıraktılar"

15 Ocak 2022 Cumartesi, 11:54

Şanlıurfa'da Akçakale Belediyesi'nde AKP'li meclis üyeleri Reşat Kızmaz ve Ahmet Büyükler, partilerinden istifa dilekçelerini sundu.

Ahmet Büyükler, AKP Akçakale İlçe Başkanlığı'na istifa dilekçesi vererek, partisinden istifa ettiğini, belediye meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından kamuoyuna duyurduğu Ahmet Büyükler'in “Bundan sonra yüzde 100/80 oy verene tam hizmet, 100/20 verene çeyrek hizmet verecez” mesajını eleştirmişti.

Bu mesaj üzerine AKP'li Büyükler, hesabının ele geçirildiğini ileri sürerek paylaşımı silmişti.

AKP'den istifa eden bir diğer belediye meclisi üyesi Reşat Kızmaz'ın istifa dilekçesinde ise “Bildiğiniz üzere 31 Mart 2019 seçimlerinde değerli halkımızın teveccühüyle AK Parti Akçakale belediye meclis üyesi seçildik. Çok sevdiğimiz ilçemiz ve halkımız için çalışacağımızı seçimden önce söz verdik ama sözümüzü yerine getiremedik. Bu konuda verdiğimiz sözlerden özür diliyoruz. Partimize daha zarar vermemek için onurumuzla AK Parti’den istifa etmeye karar verdim. Bağımsız olarak devam edeceğim. Bizi bu kararı almak zorunda bıraktılar. Umarım ilçemiz adına güzel olaylar yaşanır" ifadeleri yer aldı.

İSTİFA EDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine Akçakale’de iki meclis üyesi daha AKP’den istifa ederek bağımsız devam etme kararı almıştı. Son istifalarla birlikte belediye meclisinde AKP’den istifa eden üye sayısı dörde çıktı.