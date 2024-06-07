AKP'li Metiner'den değişim çıkışı: 'Tepeden başlamalı'

AKP'li Mehmet Metiner, parti içindeki tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Metiner, "Değişim tepeden başlamalı" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 12:53
AKP'li Metiner'den değişim çıkışı: 'Tepeden başlamalı'
Abone Ol google-news

AKP'de 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan kriz sürüyor. Değişim tartışmalarına yönelik bir değerlendirme de eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, değişimin tepeden başlaması gerektiğini belirterek "Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiçbir değişim şifa olmaz" dedi.

Metiner'in paylaşımı şöyle: 

"AK Parti’de de değişim tepeden başlamalı. Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiç bir değişim sadre şifa olmaz. O yüzden genel merkez yönetiminin belirleneceği kongre öncesinde yapılacak alttaki teşkilat değişimleri yeni kırgınlıkların veya savrulmaların önünü açmaktan öte bir sonuç doğurmaz."

 


İlgili Haberler

AKP'li Mehmet Metiner'den 'yandaş medya' isyanı: Çağrı yaptı

AKP'li Mehmet Metiner'den 'yandaş medya' isyanı: Çağrı yaptı
Mehmet Metiner'den Uçum'a tepki

Mehmet Metiner'den Uçum'a tepki
Mehmet Metiner'den 'yerel seçim' yorumu: 'An itibariyle üzgünüm'

Mehmet Metiner'den 'yerel seçim' yorumu: 'An itibariyle üzgünüm'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler