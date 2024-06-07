AKP'li Metiner'den değişim çıkışı: 'Tepeden başlamalı'
AKP'li Mehmet Metiner, parti içindeki tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Metiner, "Değişim tepeden başlamalı" ifadelerini kullandı.
AKP'de 31 Mart seçimlerinin ardından yaşanan kriz sürüyor. Değişim tartışmalarına yönelik bir değerlendirme de eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, değişimin tepeden başlaması gerektiğini belirterek "Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiçbir değişim şifa olmaz" dedi.
Metiner'in paylaşımı şöyle:
"AK Parti’de de değişim tepeden başlamalı. Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiç bir değişim sadre şifa olmaz. O yüzden genel merkez yönetiminin belirleneceği kongre öncesinde yapılacak alttaki teşkilat değişimleri yeni kırgınlıkların veya savrulmaların önünü açmaktan öte bir sonuç doğurmaz."
AK Parti’de de değişim tepeden başlamalı. Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiç bir değişim sadre şifa olmaz. O yüzden genel merkez yönetiminin belirleneceği kongre öncesinde yapılacak alttaki teşkilat değişimleri yeni kırgınlıkların veya savrulmaların önünü açmaktan öte bir…— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) June 7, 2024
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