AKP'li Mücahit Birinci: Hamas meşru bir siyasi harekettir

Yayınlanma: 12.10.2023 - 09:07

Güncelleme: 12.10.2023 - 09:07

İsrail ile Hamas arasındaki karşılıklı saldırılara ilişkin sık sık paylaşım yapan AKP Merkez ve Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Hamas İŞİD değildir." diyen Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamas seçilmiş bir siyasi harekettir. Bir terör örgütü değildir. Meşru bir siyasi harekettir.

Savaşanlar ise Filistin Devletinin askerleridir.

Netanyahu'nun babası, dedesi Almanya'dayken, Hamas hareketinin mensuplarının yedi göbek dedeleri Filistin topraklarında yaşamışlardır."