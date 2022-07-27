AKP'li Murat Köse ve AKP'li meclis üyeleri Ankapark'ı gezdi: 'Mehmet Özhaseki kazansaydı, bu hale gelir miydi?'

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:13

AKP'li Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AKP Grup Başkanvekili Murat Köse, ABB'nin AKP'li meclis üyeleri ile birlikte Ankapark'ta incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Murat Köse, Ankapark'ta oluşan kamu zararından Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni sorumlu tuttu. Köse, "Ankapark’ın enkaz haline getirilmesinin sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’tır. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde bir önerge vererek komisyon marifeti ile Ankapark’taki oluşturulan kamu zararının tam olarak tespit edilmesini ve sorumluların cezalandırılması, oluşan kamu zararını ödenmesi ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

"ÖZHASEKİ KAZANSAYDI BU HALE GELİR MİYDİ?"

Başkan Köse, 2019 seçimlerinde Mansur Yavaş’ın Ankapark ile uğraştığını öne sürerek "Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Özhaseki kazansaydı, 2019 seçimleriyle birlikte AK Parti olarak biz Büyükşehir’i yönetmeye devam ediyor olsaydık, Ankapark bu harabe hale gelir miydi? Biz Büyükşehir Belediyesi’nde yönetime devam ediyor olsaydık, Ankapark Avrupa’nın 1 numaralı tema parkı olarak saat gibi çalışır ve devamında da aslında hayvanat bahçesi ile beraber Ankara’nın değil sadece, tüm Türkiye’nin en önemli değeri haline gelirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, enkaz edebiyatı yaparak Ankapark’ı enkaza çevirmiştir. Sayın Yavaş, verdiği sözleri tutamadığı gibi maalesef milli servet olarak inşa edilen Ankapark gibi böylesine devasa bir projeyi maalesef siyasi hırsı uğruna devri sabık haline dönüştürerek en azından bir bölümünü harabeye çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

Ankapark'ın eksiklerin tamamlanarak yeniden hizmete açılması çağrısında bulunan Köse, "Eğer Mansur Yavaş beceremezse, burayı ayağı kaldırmak çok kolay bir iş, biz yaparız. Her türlü yaparız. Sadece biz değil, Yenimahalle Belediyesi de Altındağ Belediyesi de bunu yapar. Bir an evvel burayı Ankara’nın hizmetine açsın istiyoruz" diye konuştu.