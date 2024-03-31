AKP'li Murat Kurum'dan 'manipülasyon' çıkışı
AKP'nin İBB Başkanı Adayı Murat Kurum, ‘sayım sürecinde çıkabilecek manipülasyonlara’ karşı açıklama yaptı.
AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, oy verme işlemlerinin tamamlanmasından sonra X hesabından paylaşım yaptı.
"SON ANA KADAR NE OLURSA OLSUN..."
Kurum, "Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi hep birlikte sandıklara sahip çıkma zamanı. Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı sürecinde ortaya çıkabilecek her türlü manipülasyona karşı dikkatli olalım. Oylar sayılıp tutanaklar imzalandıktan sonra da süreç bitmeyecek. Son ana kadar kadar ne olursa olsun sandıkları terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Artık sandıklar kapandı, İstanbullular demokratik sorumluluklarını yerine getirdi. Sandık başına giderek, İstanbul’umuza sahip çıkan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 31, 2024
Şimdi hep birlikte SANDIKLARA SAHİP ÇIKMA ZAMANI.
Sandık namustur, her oy bir emanettir. Oy sayımı…
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