İzzet Özgenç'ten Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Sayın Cumhurbaşkanı’ndan beklentim...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine "ahmak" dediği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İmamoğlu’nun üç önemli isme hazırlattığı mütalaada adı geçen Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medya hesabından hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Ekrem İmamoğlu’nun "kamu görevlilerine hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada, avukatı Kemal Polat, üniversitelerin hukuk fakültelerine bilimsel görüş için başvurmuştu.
Dekanlıkların görevlendirmesiyle İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem Sözüer, Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. İzzet Özgenç bir mütalaa hazırlamıştı.
İZZET ÖZGENÇ: SAYIN CUMHURBAŞKANI’NDAN BEKLENTİM...
Özgenç, sosyal medyadan, İmamoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin açıklama yaptı.
Prof. Dr. Özgenç, "Sayın Cumhurbaşkanı’ndan beklentim, dün İstanbul’da verilen mahkumiyet hükmünün YANLIŞ olduğunu, samimi ve açık bir dille ifade etmesidir" ifadelerine yer verdi.
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