Son dakika... Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingini hedef göstermişlerdi: Çirkin provokasyon sonrası Kızılay'dan açıklama

Yayınlanma: 08.05.2023 - 11:50

Güncelleme: 08.05.2023 - 12:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı taşlı saldırıya tepki yağmaya devam ederken; bugün gerçekleştirilecek olan Konya mitingi öncesi benzer bir provokasyon girişimi yaşandı.

KIZILAY YÖNETİCİLERİNDEN TEHLİKELİ PAYLAŞIMLAR

İmamoğlu'nun bugün yapacağı Konya mitingi öncesinde Konya'da Kızılay'ın iki yöneticisi tartışma yaratacak iki paylaşımda bulundu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Erzurum'daki olaylara yönelik tweet'ini alıntılayan Konya Genç Kızılay Başkan Yardımcısı Abdullah Halit Üzülmez, sonuna güler yüz koyduğu mesajında "Memlekette Hac dönemi erken başlamış" paylaşımında bulunarak, "Yarın Konya'da Herşey çok güzel olacak desene bekliyoruz" mesajını yazdı.

Kızılay Selçuklu Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Dağlı da, Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitingi öncesinde "Şeytan taşlamak isteyen Anıt Meydanı'na gidebilir" paylaşımında bulundu.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada infial yaratan paylaşımların ardından Kızılay'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada söz konusu 2 kişi hakkında işlem başlatıldığı ve kurumdan el çektirildiği belirtildi.

Kızılay'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"KAMUOYUNUN DİKKATİNE

Konya’da daha önce Kızılay Selçuklu Şubesinde gönüllü olarak görev yaparken istifa ederek ayrılan bir kişi ile Kızılay Gençlik faaliyetlerinde gönüllü olarak yer alan bir başka kişinin sosyal medyadan yaptığı ve basına yansıyan paylaşımların içeriği hiçbir şekilde kabul edilemez. Kızılay ilkelerine aykırı bu beyanlar nedeniyle haklarında inceleme başlatılmış olup, her iki kişi de Kızılay faaliyetlerinden el çektirilmiştir."