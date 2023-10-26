AKP'li Pendik Belediyesi beş taksitle arsa satacak

Yayınlanma: 26.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.10.2023 - 07:45

Yerel seçimler yaklaştıkça AKP’li belediyeler tartışmalı birçok konuya imza atıyor. Bunun son örneği de İstanbul Pendik Belediyesi’nde yaşandı. Belediye, geçen yıl satışa çıkarıp satamadığı Doğu Mahallesi’ndeki 3 bin metrekarelik akaryakıt istasyonu imarlı arazi dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla 208 milyon 502 bin 780 TL’ye satışa çıkarıldı. Arsayı alacak kişiler paranın yüzde 40’ını peşin kalanı da 5 taksitle ödeyecek.

Pendik Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hayriye Uyanık, söz konusu belediyenin sık sık arsa satışı yaptığını ve bu durumu bir “gelenek” haline getirdiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi. Uyanık, “Kaynak olmadığı için arsa satışı yapıyorlar. Daha önce de belediye maliyeye olan borcu nedeniyle arsa satışı yapmıştı. Bu satılan yerler bizim geleceğimiz. Söz konusu mahallelere spor tesisi yapılmasını önerdiğimizde belediye ‘arsa yok’ diyor. Daha sonra bakıyoruz bu mahallelerde arsa satışı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı’nın geçen yıl Meclis toplantısında, belediye arsalarının taksitle satışa çıkarılmasını eleştirmesi üzerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin şu ifadeleri kullanmıştı: “İlk defa mı böyle bir ihale gördünüz? Bu bir ticari pazarlama yöntemi. Muhammen bedeli de bazen düşük tutarız, girmeye korkmasınlar diye.”