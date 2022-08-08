AKP'ye katılacağı iddia edilmişti: Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:20

CHP'den istifa eden daha sonra Memleket Partisi'ne katılan ve geçen aylarda Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddia edilmişti.

Son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelebi, bağımsız olarak milletvekilliği yapmaya devam edeceğini ifade etti.

Çelebi Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

"Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur,bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!”

Çelebi açıklamasının devamında, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri’de neredeysem hala ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır" dedi.