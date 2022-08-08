Mehmet Ali Çelebi geçmişe yönelik paylaşımlarının silinmesi hakkında konuştu
AKP’ye katılacağı iddia edilen Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından geçmişe yönelik paylaşımlarının silinmesiyle ilgili açıklama yaptı. Çelebi yaptığı açıklamada, "Hesabımı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim" dedi.
Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayın programında, bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin CHP ve Memleket Partisi'nin ardından AKP'ye katılacağını iddia etti. Yarkadaş'ın açıklamaları sonrası Çelebi'ye eski silah arkadaşlarından ve birçok siyasetçiden tepki geldi.
"ABİM SİLDİ"
İddiaların ardından Çelebi, sosyal medya hesabı Twitter'den geçmişe yönelik paylaşımlarını silmeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çelebi, tweetleri kendisinin değil ağabeyinin sildiğini söyledi:
Tweeter hesabım açılma 2012.— Mehmet Ali Çelebi (@celebimehmeta) August 8, 2022
2015 yılına kadar tweet atmam mümkün değil. Çünkü görevdeki subayım. Ayrılmam 2015.
2013-2014 cezaevindeyim. Atamam. 2015-2017 uçak kursundayım.
Görüldüğü üzere hesabı aktif yöneten ağabeyimden kendi attığı tweetlerini temizlemesini istedim. pic.twitter.com/h4nngrLBRo
Çelebi, iddiaları ilk duyuran gazeteci Barış Yarkadaş hakkında ise, "Fırıldak gazeteci bozuntusu, devamı gelecek" ifadelerini kullandı.
Bağımsız vekil olarak ülkenin çıkarlarını savunmaya devam edeceğini de söyleyen Cebeci, Cumhur İttifakı'nın FETÖ-PKK mücadelesinde tutarlı olduğunu da ifade etti.
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