AKP’li Şamil Tayyar'dan ÖSYM çıkışı: 'Umarım cumhurbaşkanımızın operasyonu mesaj olur'
ÖSYM Başkanı Aygün'ün görevden alınmasını değerlendiren AKP’li Şamil Tayyar, "Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur" paylaşımında bulundu.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiaların ardından inceleme talimatı veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden aldı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayınlanan kararına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kararın soruşturma açısından doğru olduğunu belirten Tayyar, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden aldı. Soruşturmanın selameti açısından isabetli bir karar. Kalemine sağlık. Umarım, Cumhurbaşkanımızın ÖSYM operasyonu, tüm makam sahiplerine mesaj olur. Bu kritik süreçte hiçbirinin hata yapma lüksü yok”
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