AKP'li Sancaktepe Belediyesi eğitime ayrılan alanları satıyor!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.07.2023 - 03:08

Meclis toplantısında söz konusu gündem maddesi görüşülmek üzere, “plan ve bütçe komisyonu, imar komisyonu ve hukuk ve tarifeler” komisyonuna sevk edildi.

Belediye daha önce de yine istiraki SAFAŞ’ın biriken vergi ve SGK borçlarına karşılık, Sancaktepe Fatih Mahallesi’nde şartlı eğitim tesisi için bağış yapılmış 10 bin metrekare araziyi mahsup ederek satmıştı.

‘KAMUOYUNA AÇIKLANMASIN’

Toplamda yaklaşık 24 bin metrekarelik eğitim alanlarının satışına karşı çıkacaklarını belirten İBB Meclisi CHP’li Sancaktepe Meclis Üyesi İsmail Budak, “Sancaktepe Belediyesi’ni 2019’da Şeyma Dövücü devraldığında SAFAŞ denen kuruluşun kapalı devre çalıştığını, belediyenin denetim mekanizmasının dışında birtakım işler yaptığını ve biriken borçların toplumda yoğunca konuşulduğunu, bu konuda belediyenin meclise bilgi vermesi konusunda defalarca soru önegesi verdik. ‘SAFAŞ’ın borçları var ama biz bunu kamuoyuna açıklanmasın diye sizlerede bilgi vermiyoruz’ dediler” diye konuştu.