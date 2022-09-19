Son Dakika: Sedat Peker ifşaları yargıya 'taşınamadı'
İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın Sedat Peker ifşalarında adı geçen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban, Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında yapmak istediği suç duyurusu ‘savcı yok’ denilerek engellendi.
İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’ın Sedat Peker ifşalarında adı geçen AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma davası açtığı eşi Ünsal Ban, ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Salih Orakçı hakkında yapmak istediği suç duyurusu ‘savcı yok’ denilerek engellendi.
Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, bir saat boyunca adliyede bekleyen Kırkpınar ve beraberindekiler daha sonra adliyeden ayrıldı.
İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar Halk TV'nin Haber Masası programında Can Coşkun'un sorularını yanıtladı.
Kırkpınar şunları söyledi:
"Bu olayın gündeme geldiği günden beri Erzurum kamuoyunda bu işle ilgili ciddi bir rahatsızlık var. Bu Erzurum halkını derinden üzmüştür. Bize de uzun zamandan beri bu işle ilgili suç duyurusunda bulunmamız, parti olarak gerekli şikayetleri yapmamız konusunda vatandaştan ciddi manada hatta bazen siteme varan boyutta bir beklenti vardı.
Biz bu işi biraz zamana bıraktık acaba yargı mensupları, savcılarımız bu konuda bize gerek kalmadan bir işlem başlatırlar mı? Böyle bir şey olmadı. AK Parti'den böyle bir girişim bekledik. AK Parti bu konuda Erzurum halkını derinden üzen, rencide eden bu olaya en azından toplum vicdanını rahatlatacak girişimde bulunur mu? Ne yazık ki geçmişteki bakanların üzerini nasıl kapattılarsa bunda da yani strateji uygulanmaya alınınca... Biliyorsunuz genel merkezimiz de bu konuda suç duyurusunda bulundu ama Zehra Taşkesenlioğlu'nun Erzurum Milletvekili olması hasebiyle Erzurum halkının bu konuda bizden ciddi manada bir beklentileri var. Çünkü ortada ayan beyan işlenmiş yanlışlıklar var.
2 buçuk milyon doları eşine evlendikten sonra verdiği, bu paranın kaynağının nereden olduğu ve bu parayı resmi yoldan vermeme işi... Sonra 70 milyon gibi bir tazminat davası açılması, birkaç milyon dolara yat kiralanması, bunu da Zehra Taşkesenlioğlu'nun itiraf etmesi bunların hepsi vatandaş tarafından ayan beyan biliniyor. Ama buna rağmen 3Y ile iktidara gelen yolsuzlukla, yoksullukla, yasaklarla mücadele AK Parti dediğinin tam aksine bugüne kadar olduğu gibi burada da işin üzerini kapatmaya gidince biz de 50'ye yakın avukatımızla, hukukçumuzla, bütün il ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte savcılara, adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmak için dilekçelerimizi hazırladık"
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