AKP'li Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıya siyasiler tepki gösterdi: 'Saldırıyı lanetliyorum'

Yayınlanma: 10.02.2024 - 22:13

Güncelleme: 10.02.2024 - 23:22

AKP’nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’a seçim çalışması sırasında düzenlendiği belirtilen silahlı saldırıya sonrası siyasiler olaya tepki gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel, X üzerinden saldırıyı lanetlediğini belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum... Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!"

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.



Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız! — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 10, 2024

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, X üzerinden yaptıığı paylaşımda, "AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı" dedi.

İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 10, 2024

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de X üzerinden saldırıyı kınadı.

İnce paylaşımında şunları söyledi:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’a programı esnasında düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı esnasında yaralanan vatandaşımıza şifa diliyorum."

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’a programı esnasında düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı esnasında yaralanan vatandaşımıza şifa diliyorum. — Muharrem İNCE (@vekilince) February 10, 2024

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum ise, "Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek" dediği X paylaşımında, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla… — Murat KURUM (@murat_kurum) February 10, 2024

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, X üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınarken, "Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve beraberindekilere yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyor, Ak Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.