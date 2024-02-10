AKP'li Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıya siyasiler tepki gösterdi: 'Saldırıyı lanetliyorum'

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda bir yurttaş yaralanırken siyasiler yaşanan olaya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 22:13
AKP'li Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen saldırıya siyasiler tepki gösterdi: 'Saldırıyı lanetliyorum'
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AKP’nin İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’a seçim çalışması sırasında düzenlendiği belirtilen silahlı saldırıya sonrası siyasiler olaya tepki gösterdi. 

CHP lideri Özgür Özel, X üzerinden saldırıyı lanetlediğini belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyorum... Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, X üzerinden yaptıığı paylaşımda, "AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı" dedi.

İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de X üzerinden saldırıyı kınadı.

İnce paylaşımında şunları söyledi:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay’a programı esnasında düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırı esnasında yaralanan vatandaşımıza şifa diliyorum."

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum ise, "Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek" dediği X paylaşımında, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, X üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınarken, "Ak Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay ve beraberindekilere yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyor, Ak Parti camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


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