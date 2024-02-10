AKP'li Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen saldırıda yeni ayrıntılar... O görüntüler ortaya çıktı!
AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere 2 şüphelinin camdan sarkarak ateş ettikleri anlar yansıdı.
AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları kapmasında katıldığı bir dernek toplantısında uzun namlulu silahlarla saldırı meydana geldi.
Dernek binası önünde meydana gelen saldırıda 1 kadın yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yaşanan saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, 2 şüphelinin camdan sarkarak uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri anlar yer aldı.
AKP'li Yeniay'a silahlı saldırıda yeni ayrıntılar...
O görüntüler ortaya çıktı!
Seçim çalışması sırasında silahlı saldırıda yeni ayrıntılar...— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) February 10, 2024
O görüntüler ortaya çıktı!
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'