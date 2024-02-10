AKP'li Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen saldırıda yeni ayrıntılar... O görüntüler ortaya çıktı!

AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülere 2 şüphelinin camdan sarkarak ateş ettikleri anlar yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 19:59
AKP'li Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleşen saldırıda yeni ayrıntılar... O görüntüler ortaya çıktı!
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AKP Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları kapmasında katıldığı bir dernek toplantısında uzun namlulu silahlarla saldırı meydana geldi.

Dernek binası önünde meydana gelen saldırıda 1 kadın yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken yaşanan saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde, 2 şüphelinin camdan sarkarak uzun namlulu silahlarla ateş ettikleri anlar yer aldı.


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