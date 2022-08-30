AKP'li yönetici istifa etti, Erdoğan'a 'bir an önce el atın' çağrısı yaptı
AKP Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı, parti ve il yönetimine isyan ederek görevinden istifa etti. Kayıkçı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bir an önce "teşkilata el atmaya" çağırdı.
AKP Kastamonu Kadın Kolları Başkan Vekili Beyhan Kayıkçı, parti teşkilatına yönelik zehir zemberek sözler ettiği bir açıklama yaparak istifasını duyurdu.
Kayıkçı, Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, teşkilatta kardeşlik hukukunun kalmadığını belirterek "Mevcut İl Başkanımız Sayın Doğan Ünlü ve yönetimiyle bir saat bile aynı çatı altında kalmaya tahammül edemiyorum. En hafif tabirle il başkanımız Sayın Doğan Ünlü'ye asla güvenim kalmamıştır" dedi. Kayıkçı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da "Şayet sesim duyulursa yoluna baş koyduğum Sayın Cumhurbaşkanımdan istirhamım bu teşkilata bir an önce el almasıdır" diye seslendi.
Kayıkçı'nın açıklaması şöyle:
"Aziz kastamonu'lular ve kıymetli dava arkadaşlarım 3 dönem il yönetim kurulu üyeliği olmak üzere uzun yıllar inandığım Ak davaya Onur'la şerefle hizmet ettim bu can bu tende olduğu müddetçe Sayın Cumhurbaşkanımızın yolunda bir an bile tereddüt etmeden İnançla azimle çalışacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın yönetimde bulunduğum il kadın kolları başkanımız Sayın Neslihan Kaya Tufan hanımefendinin istifa etmesinden sonra genel merkezimizin tensipleri ile Kadın Kolları İl Başkanlığına asaleten atama yapılıncaya kadar vekalet etmekten onur ve gurur duyuyorum. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK davamıza zarar gelmesin ve Kastamonu'muzdaki on binlerce AK partimize gönül vermiş hemşehrilerimiz üzülmesin diye susuyorum. Mevcut İl Başkanımız Sayın Doğan Ünlü ve yönetimiyle bir saat bile aynı çatı altında kalmaya tahammül edemiyorum. En hafif tabirle il başkanımız Sayın Doğan Ünlü'ye asla güvenim kalmamıştır. Ve bu teşkilatta kardeşlik hukuku kalmamıştır. Maalesef bu duruma Sayın vekillerimiz ve genel merkezimiz sessiz kalmaktadır. Şayet sesim duyulursa yoluna baş koyduğum Sayın Cumhurbaşkanımdan istirhamım bu teşkilata bir an önce el almasıdır. İşte bu saydığım daha doğrusu sayamadığım gerekçelerle vekaleten yürütmekte olduğum AK Parti Kadın Kolları Başkanlığından istifa ediyorum AK davaya gönül vermiş dava kardeşlerime ve aziz Kastamonu kamuoyuna saygılar sunarım."
Editörün notu: Açıklama olduğu gibi aktarılmıştır, imla ve anlam bozuklukları açıklama sahibine aittir.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- CHP'den suç duyurusu
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban, Peker’i doğruladı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Gülşen cezaevinden çıktı