Engin Özkoç'tan 'anket' açıklaması
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anket sonuçlarına göre Türkiye'de birinci partinin CHP olduğunu belirtti.
Türkiye seçim atmosferine girerken, siyasi partiler arasında da anket polemiği başladı. AKP cephesi, anketlerdeki oyunu az bulurken, CHP tarafı ise AKP'yi geçtiğini belirtiyor.
ÖZKOÇ: CHP BİRİNCİ PARTİ
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özkoç, "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.
Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir. #GeliyorGelmekteOlan????— Engin Özkoç (@enginozkoc) August 28, 2022
KILIÇDAROĞLU: AKP'Yİ GEÇTİK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün katıldığı canlı yayında anketlerde AKP'nin önünde olduklarını ve seçimlerde birinci parti çıkacaklarını dile getirmişti.
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