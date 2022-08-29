Engin Özkoç'tan 'anket' açıklaması

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 08:15

Türkiye seçim atmosferine girerken, siyasi partiler arasında da anket polemiği başladı. AKP cephesi, anketlerdeki oyunu az bulurken, CHP tarafı ise AKP'yi geçtiğini belirtiyor.

ÖZKOÇ: CHP BİRİNCİ PARTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özkoç, "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.

Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir. #GeliyorGelmekteOlan???? — Engin Özkoç (@enginozkoc) August 28, 2022

KILIÇDAROĞLU: AKP'Yİ GEÇTİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün katıldığı canlı yayında anketlerde AKP'nin önünde olduklarını ve seçimlerde birinci parti çıkacaklarını dile getirmişti.