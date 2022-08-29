Engin Özkoç'tan 'anket' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anket sonuçlarına göre Türkiye'de birinci partinin CHP olduğunu belirtti.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 08:15
Engin Özkoç'tan 'anket' açıklaması
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Türkiye seçim atmosferine girerken, siyasi partiler arasında da anket polemiği başladı. AKP cephesi, anketlerdeki oyunu az bulurken, CHP tarafı ise AKP'yi geçtiğini belirtiyor.

ÖZKOÇ: CHP BİRİNCİ PARTİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Özkoç, "Son anket sonuçlarına göre CHP Türkiye'nin birinci partisidir" dedi.

KILIÇDAROĞLU: AKP'Yİ GEÇTİK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün katıldığı canlı yayında anketlerde AKP'nin önünde olduklarını ve seçimlerde birinci parti çıkacaklarını dile getirmişti.


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