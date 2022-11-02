AKP'liler grup toplantısını çocuk parkına çevirdi: 'Kemal pabucu yarım, aday ol da oynayalım'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:34

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan 'yine' Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı unutmadı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na "Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim" ifadeleriyle seslendi.

O sıra AKP sıralarında "Kemal pabucu yarım, aday ol da oynayalım" tezahüratları yapıldı.

HEDEFİNDE YİNE KILIÇDAROĞLU VAR

Erdoğan, "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan, 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum, İngiltere'nin hamburgeri daha mı iyi, şimdi oraya gidecek, ardından Almanya'ya gidecek, orada döner yesin" dedi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun Londra ziyaretini hedef alan Erdoğan "Son dönemde çete diye itham ederek önlerini kestiği yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Çıkmış yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim, sen kim" ifadelerini kullandı.