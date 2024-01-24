Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:32

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:32

AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP'nin Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanı adayı Süleyman Acar seçildi. Peki, AKP'nin Ankara Kızılcahamam Belediye Başkanı adayı Süleyman Acar kimdir? Süleyman Acar kaç yaşında, nereli?

SÜLEYMAN ACAR KİMDİR?

Süleyman Acar, 30 Mart 1970 tarihinde Kızılcahamam'da doğmuştur. İlk ve ortaokul öğrenimini Kızılcahamam'da tamamlamıştır. Lise öğrenimine Çamlıdere İmam Hatip Lisesi'nde başlayan Acar, Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nde devam ederek 1988 yılında mezun olmuştur. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur. 1994-1999 yılları arasında Kızılcahamam Belediyesi'ne bağlı Kızılcahamam Jeotermal A.Ş.'de muhasebe müdürü olarak görev yapmıştır. 1999 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosunu açarak serbest meslek hayatına adım atmıştır. 2013 yılında Kamu Gözetim Kurumu'ndan Bağımsız Denetçilik unvanı almıştır.