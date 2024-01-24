AKP Ankara Keçiören Belediye Başkanı adayı Zafer Çoktan kimdir? Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP Ankara Keçiören Belediye Başkanı adayı Zafer Çoktan oldu. Peki, AKP Ankara Keçiören Belediye Başkanı adayı Zafer Çoktan kimdir? Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:30
AKP Ankara Keçiören Belediye Başkanı adayı Zafer Çoktan kimdir? Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli?
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP Ankara Keçiören Belediye Başkanı adayı Zafer Çoktan seçildi. Peki, AKP Ankara Keçiören Belediye Başkanı adayı Zafer Çoktan kimdir? Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli?

ZAFER ÇOKTAN KİMDİR?

974 yılında Ankara Keçiören'de doğan Zafer Çoktan, lise eğitimini tamamlayana kadar Keçiören'de yaşadı. Lisans eğitimini almak için İstanbul'a giden Çoktan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim hayatına devam etti. Üniversite hayatında Refah ve Fazilet partisinde çeşitli görevler üstlendi. Mezun olduktan sonra ise avukatlık yapmaya başladı.

Zafer Çoktan, Ankara'da 2014 yılında AKP Keçiören İlçe Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda bir dönem Keçiören Belediyesi Meclis Üyeliği görevi ile ilgilendi. 

ZAFER ÇOKTAN EVLİ Mİ?

Zafer Çoktan, evlidir ve 3 çocuk babasıdır.


keçiören haberleri Zafer Çoktan haberleri

İlgili Haberler

AKP'nin Ankara Mamak Belediye Başkanı adayı Asım Balcı kimdir? Asım Balcı kaç yaşında, nereli?

AKP'nin Ankara Mamak Belediye Başkanı adayı Asım Balcı kimdir? Asım Balcı kaç yaşında, nereli?
MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal kimdir? Erdal Dal kaç yaşında, nereli?

MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal kimdir? Erdal Dal kaç yaşında, nereli?
AKP Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kimdir? Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli?

AKP Ankara Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kimdir? Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli?

En Çok Okunan Haberler