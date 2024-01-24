Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:29

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:29

AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP'nin Ankara Mamak Belediye Başkanı adayı Asım Balcı seçildi. Peki, AKP'nin Ankara Mamak Belediye Başkanı adayı Asım Balcı kimdir? Asım Balcı kaç yaşında, nereli?

ASIM BALCI KİMDİR?

1971 yılında Çorum’un Osmancık İlçesinde doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu ve yüksek lisansını ABD University of Kentucky'de tamamladı. Ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktorasını bitirdi. Bir süre Muğla Üniversitesi’nde görev yaptıktan sonra, 2003-2007 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yaptı. Selçuk Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Asım Balcı, 2007-2010 yılları arasında Türksat’da e-devlet ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevlerinde yer aldı.