Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:25

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal seçildi. Peki, MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal kimdir? Erdal Dal kaç yaşında, nereli?

ERDAL DAL KİMDİR?

1983 Kalecik Gökdere Doğumlu olan Erdal Dal, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan Yerel Seçimlerde Belediye Encümeni seçilmiştir. Özel Sektörde deki görevinin yanın da yaklaşık bir yıldır da Kalecik Belediye Başkan Yardımcılığı Görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.