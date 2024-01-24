MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal kimdir? Erdal Dal kaç yaşında, nereli?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal oldu. Peki, MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal kimdir? Erdal Dal kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:25
MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal kimdir? Erdal Dal kaç yaşında, nereli?
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal seçildi. Peki, MHP Ankara Kalecik Belediye Başkanı adayı Erdal Dal kimdir? Erdal Dal kaç yaşında, nereli?

ERDAL DAL KİMDİR?

1983 Kalecik Gökdere Doğumlu olan Erdal Dal, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan Yerel Seçimlerde Belediye Encümeni seçilmiştir. Özel Sektörde deki görevinin yanın da yaklaşık bir yıldır da Kalecik Belediye Başkan Yardımcılığı Görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.


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