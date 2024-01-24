Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:17

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:17

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. Cumhur İttifakı'nın Ankara Polatlı Belediye Başkanı adayı Levent Çağlancı seçildi. Peki, Cumhur İttifakı'nın Ankara Polatlı Belediye Başkanı adayı Levent Çağlancı kimdir? Levent Çağlancı kaç yaşında, nereli?

LEVENT ÇAĞLANCI KİMDİR?

Levent Çağlancı, 1997'de ilkokuldan mezun olduktan sonra 2005 yılında Polatlı Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. Liseden mezun olduktan sonta 2005- 2009 yıllarında ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktorasını ise 2019- 2023 yıllarında da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuk Anabilim Dalında tamamladı. 2010 2011 arasında Ankara Barosuna bağlı stajyer avukatlık yapmıştır. 2011-2012 arasında kendi avukatlık firmasını kurarak serbest avukatlık yapmıştır. 2012 2018 yılları arasında ise Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nda Hukuk Uzmanı olarak görev almıştır. 2018-2023 yılları arasında ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nda uzman olarak görev yapmıştır. Levent Çağlancı, iyi derecede İngilizce bilmektedir