AKP'nin Ankara Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kimdir? İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli?
AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin ve AKP'nin Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AKP'nin Ankara Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş oldu. Peki, AKP'nin Ankara Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kimdir? İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli?
AKP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara İlçe Belediye Başkan adaylarını ATO Congresium’da tanıttı. AKP'nin Ankara Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş seçildi. Peki, AKP'nin Ankara Nallıhan Belediye Başkanı adayı İsmail Öntaş kimdir? İsmail Öntaş kaç yaşında, nereli?
İSMAİL ÖNTAŞ KİMDİR?
İsmail Öntaş, 03.10.1963 tarihinde Nallıhan’da doğdu. İlköğretimi Nallıhan’da, Ortaöğrenimini İstanbul Kabataş Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans yaptı. 2004 - 2009 yılları ve 2009 - 2013 yıllarında İl Genel Meclisinde Meclis Üyesi Olarak görev yaptı. Bu görev süresinde Daimi Encümenlik, Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 30 Mart 2014 seçimleri ile Nallıhan Belediye Başkanlığı görevine başlayan İsmail Öntaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Nallıhan Belediye Başkanı seçildi. İsmail Öntaş evli ve 2 çocuk babasıdır.
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