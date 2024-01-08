AKP'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'na 'Oğan ve Akşener' göndermeli özür: 'Plana sadık kalmışlar...'

Yayınlanma: 08.01.2024 - 19:27

Güncelleme: 08.01.2024 - 19:27

İYİ Parti'den ayrılan ve ardından AKP'ye geçen Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, geçen günkü aday tanıtım toplantısında Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmişti.

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan ve İYİ Parti'den istifa eden eski İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Hatipoğlu hakkında yaptığı bir paylaşımda, kendisinden ‘özür’ diledi.

Hatipoğlu'nun Akşener Cumhur İttifakı'na katılacak sözleri nedeniyle, aralarında tartışma yaşadığını belirten Özkan, "Plana sadık kalmışlar" dedi.

Bu söz 14 Mayıs'ta Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan ve sonrasında Cumhur İttifakı'na katılan eski MHP'li Sinan Oğan'a aitti.

“HATİPOĞLU HAKLI ÇIKTI”

Özkan'ın paylaşımı şöyle:

"Kendisi İYİ Parti vekiliyken atmış olduğu Cumhur İttifakı ile işbirliği yapılması yönündeki twitine en sert tepkiyi o zaman ben vermiştim. Akabinde 26 Ağustos Afyon mitinginde Genel Başkanın bulunacağı çadırda kendisi ile yine sert bir tartışma yaşadım. Ve bana şahitlerin huzurunda şu sözü söyledi: Göreceksin Akşener cumhur ittifakı ile hareket edecek o zaman benden özür dileyeceksin dedi. Ben de o zaman, sen daha yeni partilisin Partinin kuruluş felsefesini bilmiyorsun demiştim. Eğer öyle bir şey olursa ben istifa ederim demiştim. Gelinen noktada Nebi Hatipoğlu haklı çıktı ve kendisinden özür diliyorum. Plana sadık kalmışlar…"

Kendisi İYİ parti vekiliyken atmış olduğu cumhur ittifakı ile işbirliği yapılması yönündeki twitine en sert tepkiyi o zaman ben vermiştim.

Akabinde 26 Ağustos Afyon mitinginde Genel Başkanın bulunacağı çadırda kendisi ile yine sert bir tartışma yaşadım.

Ve bana şahitlerin… pic.twitter.com/xxB9w7jHhq — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) January 8, 2024

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan İYİ Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Akşener'in talebiyle istifa etmişti.

İYİ Partili üyeler, Özkan'ı yeniden göreve seçince, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.

İbrahim Özkan, kendisiyle birlikte onu yeniden seçen 5 üyeyle birlikte partiden istifa etmişti.