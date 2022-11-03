AKP'nin genç seçmen hesabı, talimat verildi

03 Kasım 2022 Perşembe, 12:24

AKP seçim çalışmalarında nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan gençler için ayrı bir parantez açtı.

Son anketlerde AKP'nin genç seçmeni kapsayamaması ise tartışılan başlıklardan biriydi. Türkiye 2023 seçimlerine hızla ilerlerken kamuoyu araştırma şirketlerinin anket çalışamalarındaki önemli başlıklarından biri de ilk kez oy kulllanacak genç seçmen oldu. Son olarak ALF Araştırma'nın gerçekleştirdiği "Z Kuşağı oy tercihleri" anketinde AKP yüzde 11,9 ile üçüncü parti oldu. CHP ise yüzde 30,3 ile birinci parti konumunda.

GENÇLERE ULAŞMAK İÇİN...

AKP'nin sahadaki önceliklerinden birinin de genç seçmenler olacağı belirtildi. AKP Genel Merkezi, gençlere yönelik kampanyalara hız verilsin talimatı verdi. Bu çalışma çerçevesinde gençlerin sorunları dinlenecek, rapor haline getirilecek. Raporlar çerçevesinde de gençlerin beklentilerine yeni projelerle yanıt verilecek. Genel merkezin hazırlık aşamasında olduğu projeler var. Bunlardan biri de dijital ortamda gençlere ulaşmak için çalışılan platformlar. Özellikle sosyal medyanın etkin olarak kullanımı.

Bu şekilde gençlere ulaşılacak. AKP gençler için hem eğitici hem de AKP'nin mesajlarını içeren videolar hazırlayacak, gençlere bu video mesajlarla ulaşılacak.

Çalışmalar çerçevesinde gençlere yönelik ödüllü yarışmaların yapılması da planlanıyor. Özellikle ödüllerin eğitim paketleri şeklinde olabileceği ifade ediliyor.