AKP'nin HDP'yi ziyaretine MHP cephesinden ilk yorum: Salı gününü bekleyin

07 Kasım 2022 Pazartesi, 08:06

Adalet Bakanı Bozdağ, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 2 Ekim’de CHP ve İYİ Parti’nin yanı sıra, iktidar tarafından “terör” ile yan yana getirilmeye çalışılan HDP’ye başörtü konusunda hazırlanan Anayasa değişikliği teklifiyle ilgili ziyaret gerçekleştirmişti.

AKP heyeti, bu görüşmede HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Hakkı Saruhan Oluç ile HDP Mardin Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ebrü Günay ile bir araya gelmişti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde, AKP'nin 'başörtü' teklifini görüşmek için HDP'ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin MHP'den üst düzey isimle yaptığı görüşmeyi aktardı. Saymaz, 'Bahçeli’den sonraki en yetkili isimlerden biri'nin konuyla ilgili olarak, "Salıyı bekleyin" diyerek, Bahçeli'nin grup toplantısını işaret ettiğini söyledi.

Saymaz, o görüşmeyi şöyle aktardı:

Ziyarete ve AK Parti’deki tartışmaya nasıl bakıyorsunuz?

Bu bakışı salı gününe bırakın. Sabretmek zorundasınız.

Ziyaretten MHP’nin bilgisi ya da onayı var mı?

Hayır, bizim bilgimiz, sizden duyduğumuz şekliyle var. Gündeme düştü ya, AK Parti partileri ziyaret edecek diye.

Gitmeden önce “HDP’ye gideceğiz. Nasıl bakarsınız” diye herhangi bir…

Öyle bir bilgi verilmedi. Vermeleri de gerekmez. Gitmek istiyorlarsa giderler. O başka bir partidir.

Düzenlemeyi beraber hazırladığınız için sordum.

Doğrusu şöyle: İktidar partisi oldukları için taslağı hazırlarlar. Daha sonra bilgi veriyor, görüşlerimizi alıyorlar. Metin üzerinde baktığımızda varsa bir itirazımız, söylüyoruz onu. Sonra kamuoyuna açıklıyorlar. İttifakın gereği de bu esasında. Hazırlayan kendileri, bu doğru. Onay veren de biziz. Artı, giden heyette bizden temsilci yoktu, dikkat ederseniz.

Bilinçli biçimde mi koymadınız?

Bizim dünya alem bilir gitmeyeceğimizi. Bilince gerek yok.

AK Parti’nin HDP’yi ziyaret edeceğini basından öğrendiniz, öyle anlıyorum.

Basından öğrendik, evet.

Peki bu sizin açınızdan politik problem oluşturuyor mu?

Baştaki soruya geldiniz yine. Onun için salıyı bekleyeceksiniz.

ÜNAL, BAHÇELİ'NİN KONUŞMASININ ARDINDAN AFFINI İSTEMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal "Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" sözleriyle Cumhuriyet'i hedef almış ve tepkilere neden olmuştu.

(Mahir Ünal)



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Grup Toplantısı'nda Ünal'ın açıklamalarına tepki göstermiş ve "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz yanlışın pençesindedirler" diye konuşmuştu.

(Devlet Bahçeli)

Bu konuşmanın ardından AKP Grup Başkanvekilliği görevinden affını istemiş, Ünal'dan boşalan grup başkanvekilliği görevine ise AKP Tokat Milletvekili Özlem Zengin getirilmişti.

(Özlem Zengin)