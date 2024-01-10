AKP’nin kalesinde yumruklu kavga iddiası: İl başkanlığı açıklama yaptı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:47

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:47

Elazığ'da AKP Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısında arbede çıktığı ileri sürüldü.

İddiaya göre AKP Elazığ İl Başkanlığı'ndaki toplantıda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdı.

Elazığ yerel basınının aktardığı habere göre SKM toplantısına katılan herkes sıra ile söz alıp seçim çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini sundu.

Söz alan milletvekili Nazırlı "Seçim ile alakalı bir yol haritası çizeceğini ve o doğrultuda çalışmalara hep birlikte başlayacaklarını, ortak bir yol haritası olacağını" söyledi.

Bunun üzerine yeniden aday gösterilen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sinirlendi ve "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin" diyerek Nazırlı'ya su şişesi fırlattı.

İddiaya göre başkan Şerifoğulları daha sonra vekil Nazırlı'ya saldırdı.

Şerifoğulları’nın ekibinin salona girmesiyle ortalık iyiden iyiye karıştı. Olaya müdahale eden polis giriş çıkışları yasakladığı parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Söz konusu durum hakkında AKP Elazığ İl Başkanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada ““Parti binamızda yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi Yönetim Kurulu toplantısında fikirlerin beyan edildiği sırada yaşanan sözlü tartışmalar abartılarak "kavga edildiği" şeklinde lanse edilmiştir. Coşkulu geçen programımızda yapılan konuşmalarda birlik beraberlik mesajını en güçlü şekilde veren parti mensuplarımızın sonrasında iddia edildiği şekilde bir tartışmaya girmesi söz konusu değildir. Partimizin yakaladığı ivmenin bu tür ucuz söylemlerle düşürülmeye çalışılmasına müsaade etmeyeceğimizin bilinmesini istiyor, tüm vatandaşlarımızdan bu tür asılsız iddialara itibar etmemelerini önemle istirham ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.