Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa adayı Mehmet Kasım Gülpınar: 'Açık ara öndeyiz, sandıkları terk etmeyelim'
Tüm Türkiye'de oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi ve oy sayma işlemine geçildi. Oy sayımı sürerken Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa adayı Mehmet Kasım Gülpınar'dan "Öndeyiz" açıklaması geldi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı.
ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILIYOR
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.
YRP'Lİ GÜLPINAR: AÇIK ARA ÖNDEYİZ
Oy sayımı sürerken; Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Adayı Mehmet Kasım Gülpınar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Gülpınar, sosyal medya hesabından "Açık ara öndeyiz. Tüm sandık görevlilerimize çağrım sandıkları terk etmeyelim" ifadesini kullandı.
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