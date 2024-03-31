Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa adayı Mehmet Kasım Gülpınar: 'Açık ara öndeyiz, sandıkları terk etmeyelim'

Tüm Türkiye'de oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi ve oy sayma işlemine geçildi. Oy sayımı sürerken Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa adayı Mehmet Kasım Gülpınar'dan "Öndeyiz" açıklaması geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:22
Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa adayı Mehmet Kasım Gülpınar: 'Açık ara öndeyiz, sandıkları terk etmeyelim'
Abone Ol google-news

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. 81 ilde oy sayımı başladı.

ÖNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PUSULALARI SAYILIYOR

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılıyor.

YRP'Lİ GÜLPINAR: AÇIK ARA ÖNDEYİZ

Oy sayımı sürerken; Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa Adayı Mehmet Kasım Gülpınar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gülpınar, sosyal medya hesabından "Açık ara öndeyiz. Tüm sandık görevlilerimize çağrım sandıkları terk etmeyelim" ifadesini kullandı.


Yeniden Refah Partisi haberleri Mehmet Kasım Gürpınar haberleri Şanlıurfa haberleri

İlgili Haberler

Yeniden Refah Partisi adayından Suat Pamukçu'ya: 'Bu milletin hakkı ağzından burnundan gelsin'

Yeniden Refah Partisi adayından Suat Pamukçu'ya: 'Bu milletin hakkı ağzından burnundan gelsin'
Yeniden Refah Partisi, Ankara il yöneticilerinin istifa edip AKP’ye katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı

Yeniden Refah Partisi, Ankara il yöneticilerinin istifa edip AKP’ye katıldığı yönündeki iddiaları yalanladı
İzmir'de Yeniden Refah adayı AKP lehine yarıştan çekildi

İzmir'de Yeniden Refah adayı AKP lehine yarıştan çekildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu

İYİ Parti’nin adayından ‘evrakları yakıyorlar’ iddiası: Videoyla duyurdu
Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi

Oy kullanmaya ‘Bumblebee’ kostümüyle geldi
Kütleçekim gücü iletimine yönelik etki ilk kez gözlendi

Kütleçekim gücü iletimine yönelik etki ilk kez gözlendi
Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!

Renkli görüntüler: Seçimde Icardi pusulasıyla oy kullandı!
Mahir Çayan ve yoldaşları, katledilişlerinin 52. yılında anıldı

Mahir Çayan ve yoldaşları, katledilişlerinin 52. yılında anıldı
Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!

Muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda ölü ve yaralılar var!
Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'

Sandıklar kapandı... Özgür Özel'den ilk açıklama: 'Tüm tercihler başımızın tacıdır'
İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’

İstanbul’da sandık sonuçları açıklanmadan İmamoğlu’ndan uyarı: ‘Rehavete kapılmayın!’