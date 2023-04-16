AKP'nin süper hızlı vaadi: Hayaller raylar altında

Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 03:00

AKP’nin seçim beyannamesinde Ankara-İstanbul arasının “süper hızlı trenle 1.5 saate düşeceği” vaadi yer aldı. Ancak AKP’nin, Ankara-İstanbul arasını “3 saate düşüreceği” vaadiyle 2019’da açtığı ve şu anda hizmet veren YHT yolculuğu, 4 saat 45 dakika sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük” sözleriyle vaatlerini sunduğu hızlı tren projelerinde “açılış ertelemelerinin” yanı sıra yurttaşa verilen seyahat süresi sözleri de tutulmadı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, 2012’de Köseköy-Gebze kesiminin temel atma töreninde yaptığı açıklamada, “24 ay içinde tamamlanması planlanan proje ile İstanbul-Ankara arası 3 saate inecek” ifadelerini kullandı. Hattın Pendik istasyonu 2014’te, Sögütlüçeşme istasyonu ise Yıldırım’ın sözlerinden tam 7 yıl sonra ulaşıma açıldı. Bakanın “3 saat” vaadi verdiği iki şehir arası, TCDD’nin bilet satış sitesinde yer alan “çıkış ve varış bilgilerine” göre “4 saat 24 dakika” sürüyor.

YOLCULAR ŞİKÂYETÇİ

Ancak hızlı tren, TCDD’nin verdiği seyahat süresinde dahi İstanbul’a ulaşamıyor. Tren, yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle son durağına varıyor ve yolculuk 4 saat 45 dakikayı buluyor. Yurttaşlar, birçok şikâyet platformunda hızlı trenin “rötar” sorunundan ve “Eskişehir-İstanbul arasında trenin yavaşlığından” dert yanıyor.

YENİ VAAT 1.5 SAAT

AKP’nin 14 Mayıs seçimleri için sunduğu seçim beyannamesinde ise yüksek hızlı trenlere ilişkin “yeni vaatler” yer aldı. Erdoğan’ın açıkladığı beyannamede İstanbul-Ankara arasında yüksek hızlı trenden “süper hızlı trene” geçileceği savunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da “Bu tamamen yeni bir hat olacak ve Ankara-İstanbul arasında yapılacak süper hızlı tren hattı ile seyahat süresi 89 dakika yani 1.5 saat sürecek” vaadinde bulundu.