AKP’nin yeni anayasa formülü masada: 45 milletvekili için
Yeni anayasa tartışmaları devam ederken AKP’nin bu alandaki sıkışmışlığı açmak için 45 milletvekili formülünü masada tuttuğu ortaya çıktı. Cumhuriyet konunun ayrıntılarına ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen hemen her konuşmasında yeni anayasa vurgusunda bulunuyor ve başta muhalefet partileri ile demokratik kitle örgütlerinin yeni anayasa sürecine katkı sunmasını istiyor.
Erdoğan’ın bu tavrı özellikle Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulmaması yönündeki adımları dikkate alındığında samimi bulunmuyor. Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel arasında gerçekleşen görüşmedeki başlıklardan biri de yeni anayasa oldu.
Erdoğan’ın görüşmede Özel’den yeni anayasa konusunda destek istediği kulislerde konuşuldu. Ancak Özel’in yeni anayasa ile ilgili tavrı, öncelikle mevcut anayasaya uyulması yönünde. Eğer yeni bir anayasa yapılacaksa, muhalefet cephesinde de en kritik başlığın cumhurbaşkanı seçimlerinin olacağı belirtiliyor.
"7 YILDA BİR YAPILSIN"
Muhalefet, cumhurbaşkanı seçimlerinin 7 yılda bir yapılması ve “cumhurbaşkanının tarafsız olması” gibi başlıklarda ısrarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı ise cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasının devamından yana tavır sergiliyor.
45 VEKİLE İHTİYAÇ VAR
AKP, seçimsiz 4 yıl içinde yeni anayasayı topluma kazandırmak istiyor. Ancak yeni anayasanın referanduma sunulması için parlamentoda 360 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki toplam milletvekili sayısı ise 315. Bu durumda iktidarın, yeni anayasa için parlamentoda en az 45 milletvekiline ihtiyacı bulunuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “parlamenter sistemden yana olduklarını” açıklamıştı. AKP’nin de yeni anayasa için gerekli 45 milletvekili için CHP ile ilişkileri “sıcak tutacağı” kaydediliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Erdoğan İspanyol gazeteciyi azarladı
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Koray Aydın'dan ikinci 'Akşener' çıkışı
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- 'Kendini kurt zanneden çakallara...'
- Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu