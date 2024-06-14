AKP’nin yeni anayasa formülü masada: 45 milletvekili için

Yayınlanma: 14.06.2024 - 14:23

Güncelleme: 14.06.2024 - 14:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemen hemen her konuşmasında yeni anayasa vurgusunda bulunuyor ve başta muhalefet partileri ile demokratik kitle örgütlerinin yeni anayasa sürecine katkı sunmasını istiyor.

Erdoğan’ın bu tavrı özellikle Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulmaması yönündeki adımları dikkate alındığında samimi bulunmuyor. Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel arasında gerçekleşen görüşmedeki başlıklardan biri de yeni anayasa oldu.

Erdoğan’ın görüşmede Özel’den yeni anayasa konusunda destek istediği kulislerde konuşuldu. Ancak Özel’in yeni anayasa ile ilgili tavrı, öncelikle mevcut anayasaya uyulması yönünde. Eğer yeni bir anayasa yapılacaksa, muhalefet cephesinde de en kritik başlığın cumhurbaşkanı seçimlerinin olacağı belirtiliyor.

"7 YILDA BİR YAPILSIN"

Muhalefet, cumhurbaşkanı seçimlerinin 7 yılda bir yapılması ve “cumhurbaşkanının tarafsız olması” gibi başlıklarda ısrarını sürdürüyor. Cumhur İttifakı ise cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ve cumhurbaşkanı seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasının devamından yana tavır sergiliyor.

45 VEKİLE İHTİYAÇ VAR

AKP, seçimsiz 4 yıl içinde yeni anayasayı topluma kazandırmak istiyor. Ancak yeni anayasanın referanduma sunulması için parlamentoda 360 milletvekilinin “evet” oyu gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki toplam milletvekili sayısı ise 315. Bu durumda iktidarın, yeni anayasa için parlamentoda en az 45 milletvekiline ihtiyacı bulunuyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “parlamenter sistemden yana olduklarını” açıklamıştı. AKP’nin de yeni anayasa için gerekli 45 milletvekili için CHP ile ilişkileri “sıcak tutacağı” kaydediliyor.