AKP günahlarına ortak arıyor

14 Haziran 2024 Cuma

Geçen hafta Akşener’in Erdoğan’la görüşmesi siyasette yeni kurgu arayışlarını gündeme getirmişti. Bu hafta Erdoğan’ın CHP Genel Merkezi’ni ziyareti tahminlerin ötesinde “sıcak” geçti. Bahçeli’nin açıklamaları kulisleri hareketlendirdi, iddia çok. CHP’nin gölge bakanları, AKP’nin “gerçek bakanlarıyla” görüşüyor, görüşmeler sürecek.

Önce yaşanan en yakıcı gerçekle başlayalım.

EKONOMİ ÖYLE ZORDA Kİ...

Ekonomi gazeteciliğinin duayenlerinden Dr. Şeref Oğuz’un geçtiğimiz çarşamba günkü yazısına bakılırsa gerçeğin ucu yakalanır. Dışarıdan beklenen kaynak gelmiyor, gelmesine ilişkin umutlar çok azaldı. Bu iddialar Ankara kulislerinde zaten dile getiriliyordu. Katar ihtiyaç olan parayı vermedi, bir miktar verildi. Londra’dan, ABD’den beklenen dış kaynak da bulunamadı. Oğuz diyor ki “Dışarıdan kaynak bulunamazsa bilin ki hedef sizsiniz.” Yani biz Türk halkı. Yeni vergiler, yetmezse yine vergiler gelecek öyle anlaşılıyor.

AKP yıllık enflasyonu yüzde 75 olarak açıklıyor. “En kötüsü geride kaldı” şarkısı eşliğinde buğday alım fiyatına yüzde 10’larda zam yapıyor. Kimin için en kötüsü geride kaldı? Buğday üreticisi satıştan elde edeceği gelirle önümüzdeki bir yılı geçirecek. Sivas’ta tüm üreticileri ayağa kalktı. Fiyat bu olursa tüccar buğdayı daha az bir fiyattan kapatacak. Herkeste bir umut, “Yok, bu fiyatla olmaz, mutlaka yükseltilecektir” beklentisindeler. AKP iktidarının yapacağı bir şey kalmamış gibi. Bir kilogramını 10 TL’ye satan buğday üreticisi bununla bir ekmek alamıyor. Gelinen nokta bu.

AKP KOROSU KENDİ HAVASINDA

Yerel seçimlerden önce, partisi adına işlerin iyi gitmediğini ilk hissedenlerden birisi Erdoğan olmuştu. İşlerin iyi gitmediğini, ekonomik krizin her geçen gün ağırlaştığını hissetmenin dışında en iyi bilenlerden birisi yine Erdoğan. AKP döneminde zenginleşenlerin büyük bölümünün Balkan ülkelerine gittiği iddia ediliyor. Ekonomik krizle baş başa kalmış AKP’nin para basmanın dışında bir çözüm üretemediğinden, yeni vergilerden başka çıkış yolu kalmadığından pek haberi olmayan fanus içindeki AKP’yi öven gazeteci korosu kendi havasında: CHP ile niye yumuşama olsun?

KULİSLERDEKİ İDDİALAR

Bu ahval ve şerait içinde, artık acı ilaç içirme döneminin hafif kaldığı, halkın acı acı kusturulma dönemine girileceği dile getiriliyor. AKP ve Cumhur İttifakı’nın, kendi yarattığı bu canavar karşısında tutunamayacağı, günahlara ortak olacak bir yapı arayışı içinde olunduğu dile getiriliyor. Burada adı geçense yerel seçimlerde birinci parti olan CHP. AKP’nin değişen bazı yaklaşımları zorda olduğunun kanıtları gibi. AKP’de bazı bakanlar, CHP gölge kabinesindeki kendi gölge bakanlarıyla görüşmeye başladı. Görüşmelerin içerikleri belirsiz.

EN SONA CAN ATALAY

Başkent kulislerinde başka iddialar da var ama önce alt bilgi verelim. Şöyle: AKP’nin garip hukuk anlayışı yine yürürlükteydi bu hafta. Erdoğan’ın CHP’ye giriş yaptığı dakikalarda Özel’e Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün tahliye edileceği bilgisi verildi. Özel, bu bilgiyle görüşmeye girdi. O kadar garip ki. Özel, başından beri Kocagöz’ün hukuk çerçevesinde tahliye edilmesini istiyordu. Ancak eski ABD Başkanı Trump’la rahip Brunson’ın serbest bırakılması anlayışı burada da uygulanmış görünüyor. Hukuk bir pazarlık ve rehin alma mantığıyla işler mi?

Gelelim konunun diğer boyutuna. Kulislerde konuşulanlara göre, Gezi hükümlüleri, Osman Kavala gibi konularda birtakım adımlar atılması beklendiği iddia ediliyor. Ancak burada da bir ayrıntı var. En sona, milletvekili seçildikten sonra hakkında hüküm verilen ve hukuksuzca içerde tutulan Hatay Milletvekili Can Atalay kalmış. Nedenini pek bilen yok.

Ekonomi sıfırı tüketince, Erdoğan’ın eli hem içeride hem dışarıda zayıflamış durumda, farklı iddialar da gündeme geliyor. Batı’dan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında genel af yoluna gidilmesi gibi. Sonbaharda milli mutabakat hükümeti kurulabileceği, muhalefetten de bakan yardımcılarının alınabileceği gibi...

CHP lideri Özgür Özel, dün, “Kimse bize ittifak önermesin” diyerek iktidar cenahındaki beklentilere ve tereddütlere bir anlamda yanıt vermiş oldu.

Ancak iktidar zorda. AKP ile Fethullah Gülen cemaatinin sarmaş dolaş olduğu bir dönemde, bir tanıdığımız bize, “mutlaka okumamız gerektiğini” söyleyerek bir kitap önermişti. Başkasının Günahına Ağlayan Adam. Saidi Nursi övgüsü ve propagandası yapıyordu kitap. Ankara kulisleri bize bu kitabı anımsattı.

Bakalım AKP, kendi günahlarına başka ortaklar bulabilecek mi?