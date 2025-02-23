AKP'nin yeni MYK'sı belli oldu: Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. İşte AKP MYK'daki yeni görevlendirmeler...

AKP'nin yeni MYK'sı belli oldu: Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı saat 17.46’da başlarken, 18.01’de sona erdi.

Parti sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş'ın görevlerine devam edeceği öğrenildi.

AKP MYK’sı şöyle:

Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar

Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu

Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken

Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel

Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman

Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan

Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan


Etiketler: #AKP #AKP MYK #Erdoğan

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