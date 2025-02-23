AKP'nin yeni MYK'sı belli oldu: Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. İşte AKP MYK'daki yeni görevlendirmeler...
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Basına kapalı gerçekleşen toplantı saat 17.46’da başlarken, 18.01’de sona erdi.
Parti sözcüsü Ömer Çelik, genel başkan vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş'ın görevlerine devam edeceği öğrenildi.
AKP MYK’sı şöyle:
Genel Başkan Vekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı
Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş
Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz
Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar
Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya
Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşad Zorlu
Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir
Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur
İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın
Mali İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken
Çevre ve Şehircilik Başkanı: Sevilay Tuncel
Ar-Ge Başkanı: Mustafa Şen
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman
Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan
Genel Sekreter: Eyyüp Kadir İnan
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