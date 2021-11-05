AKP'ye bir kötü haber daha: Milli Görüş Vakfı Başkanlığı'na seçilen isim belli oldu

05 Kasım 2021 Cuma, 10:09

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçen günlerde hayatını kaybetti.

Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı da olan Asiltürk'ün ölümünün ardından başkanlığa kimin geleceği merak konusu olmuştu. Vakıf, Milli Görüş hareketinde kritik bir konumda bulunuyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sık sık görüşmelerde bulunan Asiltürk'ün yerine gelen ismi Saadet Partisi açıkladı.

Partiden yapılan duyuruda, Asiltürk’ün yerine AKP ile ittifak kurulmasına karşı olmasıyla bilin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun seçildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Milli Gazete'nin haberi şöyle:

“Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı oldu.

Merhum Oğuzhan Asiltürk’ün dâr-ı bekâya irtihali sonrasında iki kez toparlanan vakıf mütevelli heyeti, ittifakla Recai Kutan’a genel başkanlık teklif etti. Kutan’ın sağlık problemlerinden dolayı kabul edemeyeceğini ifade etmesinin ardından yine ittifakla Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı seçildi.”