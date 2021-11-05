AKP'ye bir kötü haber daha: Milli Görüş Vakfı Başkanlığı'na seçilen isim belli oldu
Milli Görüş'ün önde gelen isimlerden Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesiyle, Milli Görüş Vakfı Başkanlığı'na getirilen isim belli oldu.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, geçen günlerde hayatını kaybetti.
Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı da olan Asiltürk'ün ölümünün ardından başkanlığa kimin geleceği merak konusu olmuştu. Vakıf, Milli Görüş hareketinde kritik bir konumda bulunuyor.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sık sık görüşmelerde bulunan Asiltürk'ün yerine gelen ismi Saadet Partisi açıkladı.
Partiden yapılan duyuruda, Asiltürk’ün yerine AKP ile ittifak kurulmasına karşı olmasıyla bilin Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun seçildiği ifade edildi.
Konuyla ilgili Milli Gazete'nin haberi şöyle:
“Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı oldu.
Merhum Oğuzhan Asiltürk’ün dâr-ı bekâya irtihali sonrasında iki kez toparlanan vakıf mütevelli heyeti, ittifakla Recai Kutan’a genel başkanlık teklif etti. Kutan’ın sağlık problemlerinden dolayı kabul edemeyeceğini ifade etmesinin ardından yine ittifakla Karamollaoğlu, Millî Görüş Vakfı’nın genel başkanı seçildi.”
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- A-101'de ürün skandalı
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- Binance'den 'Squid Game' vurgunu hakkında karar
- Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- Bakan Elvan gitti-geldi
- DSÖ Türkiye Temsilcisi’nden korkutan uyarı
- Eski MİT’çiden dikkat çeken Perinçek ve Ağar açıklaması
- Hedefteki devlet büyüğü kim?
- 'Asgari ücret'le ilgili kritik tahmin