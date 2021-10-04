Oğuzhan Asiltürk'ün yerine geçen isim belli oldu
Saadet Partisi'nde Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yerine partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu seçildi.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 1 Ekim’de hayatını kaybetmişti. Asiltürk’ün yerine geçecek isim belli oldu.
YERİNE KARAMOLLAOĞLU GEÇTİ
Saadet Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Yüksek İstişare Kurulu Başkanı seçildiği duyuruldu.
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