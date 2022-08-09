Fehmi Koru'dan 'Çelebi' yorumu: "AK Parti seçime kadar olan süreci 'sürprizlerle' değerlendirme hazırlığında"

09 Ağustos 2022 Salı, 12:07

CHP'den istifa eden daha sonra Memleket Partisi'ne katılan ve geçen aylarda Memleket Partisi'nden de ayrılan Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağı iddia edilmişti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru kendi sitesinde, son dönemde yaptığı çıkışlarla gündem olan Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin söylem değişikliğini yorumladı.

Çelebi'nin parti değiştirme niyetinin gürültüyle karşılanması hakkında "Sebep açık: Genç politikacı asker kökenli. İktidara karşı politik görüşleri yüzünden mesleğini bırakmak zorunda kalmış, şimdilerde sildirdiği mesajları sayesinde öne çıkan muhalif kimliği onu politikaya hazırlamıştı" dedi.

"HABLEMİTOĞLU'NU HATIRLATTI"

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi emekli albay Levent Göktaş'ı hatırlatan Koru, şöyle devam etti:

"AK PARTİ’NİN BİR SÜREDİR BU GELİŞMEYE HAZIRLANDIĞI ANLAŞILIYOR"

"(...) Devlet adına işlenmiş veya planlanmış siyasi cinayetler ve suikastlarda rol almış olanlarla hayatlarına kast edilen kurbanlar arasında ideolojik akrabalık bulunma ihtimaline ek olarak, genç yaşındaki bir insana yüklenmiş ‘simgesel temsil’in onun karşı cepheye geçmesiyle birlikte herkesin gözü önünde per perişan hale dönüşmesi ihtimali…

Çok ağır iki darbe…

İlkinin yaygın dolaşıma sokulması engellenemedi, fakat ikinci ihtimali gürültü çıkartarak önlemek galiba mümkün olacak.

Eski asker, genç politikacı zedelenmiş itibarıyla ortada kalabilir.

Hayal kırıklığı, yaşatılan iki gelişmeyle sınırlı kalacak mı, yoksa arkadan başka sürprizler de gelecek mi? Sorum bazılarının garibine gidebilir; gitmesin. Her iki gelişme de iktidarın seçim hazırlıklarıyla ilgili çünkü.

AK Parti iktidarının ilk günlerinde işlenmiş Hablemitoğlu suikastının ‘failleri’ ile ilgili iddia, Ukrayna’da kaçak olarak bulunan bir eski askerin ülkeye getirildiğinin AK Parti genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bizzat duyurmasının ürünü…

Genç politikacının saflarına geçmeyi düşündüğü AK Parti’nin bir süredir bu gelişmeye hazırlandığı anlaşılıyor…

"BELLİ Kİ AK PARTİ, SEÇİME KADAR OLAN SÜRECİ 'SÜRPRİZLERLE' DEĞERLENDİRME HAZIRLIĞINDA"

Belli ki, AK Parti, seçime kadar olan süreci sürprizlerle değerlendirme hazırlığında.

Şapkadan şimdilik iki tavşan çıktı. Muhalefet bunun bile farkında olmayabilir. Farkında mıdır?"