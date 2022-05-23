Akşener, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin genel merkezinde ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul etti.
ABD Büyükelçisi Jeffrey Lane Flake, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'le görüştü.
İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Meral Akşener'in, siyasi partilere "nezaket" ziyaretinde bulunan ABD Büyükelçisi Jeffrey Flake'i kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, "1 saat süren görüşmede dünyadaki gelişmeler ve Türk- Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu" ifadelerine yer verildi.
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