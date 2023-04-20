Akşener: Bir oy Kemal’e bir oy Meral’e

Yayınlanma: 20.04.2023 - 20:45

Güncelleme: 20.04.2023 - 20:45

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Beypazarı Projeleri Tanıtım Töreni’nde konuştu.

Yurttaşlara seslenen Akşener, “Eğer bu ucube sistemin devam etmesini istiyorsanız var olana oy vereceksiniz, eğer bu sistemin değişmesini istiyorsanız o zaman Millet İttifakı’na oy vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İÇİN OY İSTEDİ

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyen Akşener, şunları ifade etti:

“Eğer genç çocuklarınızın bu ülkede iş bulmasını istiyorsunuz, mülakatın kalkmasını istiyorsanız, kayırmanın ortadan kalkmasını istiyorsanız, yargının bağımsız olmasını istiyorsanız, 100 bin öğretmenin seçimden 1 ay sonra atanmasını istiyorsanız, 2020’de hakları yenmiş KPSS mağdurlarının haklarının iade edilmesini istiyorsanız, bütün bu haksızlıkların sona ermesini istiyorsanız 14 Mayıs’ta gidecekseniz Millet İttifakı’na, Millet İttifakı’nın adayı sayın Kılıçdaroğlu’na oy verecekseniz ve 13. Cumhurbaşkanımız olacak.”

"BİR OYUNUZ MERAL'E"

“İki yere oy istiyorum. Birincisi sayın Kılıçdaroğlu’na yani Kemal’e. Sonra etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Mansur Yavaş’a” diyen Akşener, “Bir oyunuz Kemal’e, bir oyunuz Meral’e” ifadelerini kullandı.