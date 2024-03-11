Akşener: “Bırakın ağaçkakan gibi hizmet etmek zorunda olanları gagalayım. Güçlendirin beni”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çubuk ve Pursaklar esnaf ziyareti sırasında; “Bırakın ağaçkakan gibi hizmet etmek zorunda olanları gagalayım. Güçlendirin beni” diye konuştu.

ANKA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 18:36
Akşener: “Bırakın ağaçkakan gibi hizmet etmek zorunda olanları gagalayım. Güçlendirin beni”
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çubuk ve Pursaklar ilçelerinde esnafı ziyaret etti. İYİ Parti Çubuk Belediye Başkan Adayı Korkan Merki için oy isteyen Akşener, “Bir tek şey rica ediyorum, ne olur şuculuk, buculuk üzerinden oy vermeyin. Allah rızası için size faydası olacak kişiye oy verin” diye konuştu.

Esnaf ziyaretine takı dükkanını ziyaret ederek başlayan Akşener, “Ben bir farklılık yaptım. Seçimden evvel üç yıl esnaf gezdim. Buraya uğrayamamış olabilirim ama Çubuk’ta da gezdim. Edirne’den Hakkari’ye kadar gezdim. Başka bir partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Tamamen özne siz oldunuz. Oy istemeye geldim” dedi. Esnaf ise Akşener’e “Oy vereceğiz inşallah” yanıtını verdi. Gözlük dükkanında oy isteğini yineleyen Akşener, “Bütün partiler gibi oy istemeye geldik. Umarım diğer genel başkanlar da buraya gelir” dedi

“BIRAKIN AĞAÇKAN GİBİ HİZMET ETMEK ZORUNDA OLANLARI GAGALAYIM. GÜÇLENDİRİN BENİ”

Sözlerini Pursaklar Belediye Başkan Adayı Zekeriya Ersari için oy isteyerek tamamlayan Akşener, “Oraya verdiğiniz oy bana yarayacak. 2028'e kadar o kadar çok süre var ki. Bırakın ağaçkakan gibi hizmet etmek zorunda olanları gagalayım. Güçlendirin beni” diye konuştu.

 


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