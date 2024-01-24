Akşener, tek tek görüşüyor: İYİ Parti’den aday mesaisi

Yayınlanma: 24.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.01.2024 - 04:00

Akşener ve kurmayları, seçim bölgelerine giderek hem il ve ilçe örgütleriyle hem de parti tabanıyla bir araya geliyor. Parti, bugüne kadar 14’ü büyükşehir olan 250’den fazla adayı açıkladı. Parti yönetimi kalan yerleşim yerlerinin de açıklanması için yoğun mesai harcıyor.

Parti, Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AKP’nin belediye başkanı adayı Turgut Altınok’un karşısına eski CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım’ı çıkaracak.

Ankara adaylarını “Ankara’nın öz evladı” olarak tanımlayan kurmaylar, “Ankara’ya Ankaralı aday yakışır” değerlendirmesini yapıyor. Topel’in adaylığı bugün partinin genel merkezinde yapılacak basın açıklamasıyla duyurulacak. İstanbul adayının ise büyük bir lansmanla açıklanması bekleniyor.

Akşener, genel merkezde genel başkan yardımcılarıyla tek tek özel görüşme yaparak adayları bildiriyor. Kurmaylar, partinin “CHP’nin uydusu” algısından çıkacağını kaydediyor. Sahada yaptıkları çalışmalar sonucunda partilerinin “üçüncü yol” söyleminin seçmende karşılık bulduğunu ifade eden bazı kurmaylar, İYİ Parti’nin CHP’den de AKP’den de oy koparabilecek tek parti olduğunu öne sürüyor.

“HERKESİ KIZDIRACAK”

Parti yönetimi, Ordu ve Antalya’nın içinde olduğu 10 ili ve çok sayıda ilçeyi İYİ Parti’nin adayının kazanacağını ve diğer illerden de oy oranını artıracağını savunuyor. Kurmaylar, adaylarına gelen eleştirelere yönelik de “Bundan sonra açıklanacak bazı adaylar da her iki kesimi kızdıracak” yorumunu yapıyor.