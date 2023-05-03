Akşener ve Yavaş'tan Sinan Ateş'in ailesine ziyaret

Yayınlanma: 03.05.2023 - 14:26

Güncelleme: 03.05.2023 - 14:26

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen akademisyen ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.

Akşener ve Yavaş'a İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Bursa milletvekili adayları eşlik etti.

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de bulundu.



