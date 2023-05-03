Akşener ve Yavaş'tan Sinan Ateş'in ailesine ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen akademisyen ve eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti.
Akşener ve Yavaş'a İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Bursa milletvekili adayları eşlik etti.
CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de bulundu.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan sandıktan 'mezar' çıkardı
- Bekir Bozdağ’ın asıl işi
- Erdoğan listeyi istedi
- Yeşil Sol Parti üyelerine saldırı
- MHP'li vekilin canlı yayında zor anları
- Erdoğan'ın eski metin yazarı: Yüzündeki farklı ifade...
- Erdoğan'dan gece yarısı atama ve görevden alma kararları
- Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi
- SMS bombardımanı
- Son sonuçlar paylaşıldı: İlk turda bitmese bile...